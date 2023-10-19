«Дармштадт» едва опередил по стоимости состава самарские «Крылья Советов»

Клуб немецкой Бундеслиги «Дармштадт» стал самым дешёвым клубом чемпионата Германии по стоимости состава после недавнего обновления от портала Transfermarkt. Так, совокупная стоимость игроков этой команды – 39,5 млн евро. Это в 24 раза меньше, чем у лидера рейтинга «Баварии».

Более того, если б «Дармштадт» оказался на минутку в РПЛ, то он бы расположился на восьмом месте – между «Ростовом» (46,6 млн евро) и «Крыльями Советов» (37,5 млн).

18-е место в рейтинге самых дорогих составов, отметим, у «Бохума» - 56,7 млн. а 19-е – у «Хайденхайма», 39,6 млн.

О самых дорогостоящих составах Бундеслиги мы писали здесь.