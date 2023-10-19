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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Дармштадт» едва опередил по стоимости состава самарские «Крылья Советов»

19 Октября 2023 • 20:40 Комментировать
Дармштадт
...
РБ Лейпциг
21.10 16:30

Клуб немецкой Бундеслиги «Дармштадт» стал самым дешёвым клубом чемпионата Германии по стоимости состава после недавнего обновления от портала Transfermarkt. Так, совокупная стоимость игроков этой команды – 39,5 млн евро. Это в 24 раза меньше, чем у лидера рейтинга «Баварии».

Более того, если б «Дармштадт» оказался на минутку в РПЛ, то он бы расположился на восьмом месте – между «Ростовом» (46,6 млн евро) и «Крыльями Советов» (37,5 млн).

18-е место в рейтинге самых дорогих составов, отметим, у «Бохума» - 56,7 млн. а 19-е – у «Хайденхайма», 39,6 млн.

О самых дорогостоящих составах Бундеслиги мы писали здесь.

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ДАРМШТАДТ РБ ЛЕЙПЦИГ
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