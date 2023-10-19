Состав «Баварии» на 400 млн дороже, чем у второго самого дорогого клуба Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» является абсолютным лидером Бундеслиги по совокупной стоимости игроков. Она у мюнхенцев, по новому рейтингу от Transfermarkt, составляет 949 млн евро. Это на 426 млн больше, чем у клуба со второго места – леверкузенского «Байера», все игроки «фармацевтов» стоят 523 млн.

На третьем месте – состав «РБ Лейпцига», 489 млн евро. А на четвёртом – дортмундской «Боруссии» - 466 млн. Замыкает пятёрку «Вольфсбург» - 255 млн.

На шестом месте – гладбахская «Боруссия», 200,5 млн, а на седьмом – берлинский «Унион», 189 млн. Замыкают десятку франкфуртский «Айнтрахт» (188 млн), «Штутгарт» (180 млн) и «Фрайбург» (172 млн).