Крайний защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру приступил к индивидуальным тренировкам с мячом. Об этом сообщает Bild.
По сведениям источника, Геррейру добился хорошего прогресса в плане восстановления. Отмечается, что футболист впервые после повреждения занимался с мячом. Источник добавил, что примерно через десять дней 29-летний португалец вернется в строй.
В нынешнем сезоне Геррейру принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
21 октября «Бавария» сыграет с «Майнцем» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по столичному времени.
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