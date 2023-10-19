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Чемпионат Германии. Бундеслига

Названы сроки возвращения Геррейру слухи

19 Октября 2023 • 19:49 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Крайний защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру приступил к индивидуальным тренировкам с мячом. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, Геррейру добился хорошего прогресса в плане восстановления. Отмечается, что футболист впервые после повреждения занимался с мячом. Источник добавил, что примерно через десять дней 29-летний португалец вернется в строй.

В нынешнем сезоне Геррейру принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

21 октября «Бавария» сыграет с «Майнцем» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Рафаэл Геррейру
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