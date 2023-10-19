Крайний защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру приступил к индивидуальным тренировкам с мячом. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, Геррейру добился хорошего прогресса в плане восстановления. Отмечается, что футболист впервые после повреждения занимался с мячом. Источник добавил, что примерно через десять дней 29-летний португалец вернется в строй.

В нынешнем сезоне Геррейру принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

21 октября «Бавария» сыграет с «Майнцем» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по столичному времени.