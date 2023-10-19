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​Кампль продлил контракт с «РБ Лейпцигом» официально

19 Октября 2023 • 13:21 Комментировать
Дармштадт
...
РБ Лейпциг
21.10 16:30

«РБ Лейпциг» объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Камплем. 33-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2025/2026.

За «РБ Лейпциг» Кампль играет с конца августа 2017 года после трансфера из «Байера». С тех пор полузащитник провёл 220 матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и 22 результативных паса на партнёров.

На текущий момент «РБ Лейпциг» занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Ближайший матч «быки» проведут 21 октября – их соперников будет «Дармштадт».

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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Кампль РБ Лейпциг
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ДАРМШТАДТ РБ ЛЕЙПЦИГ
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