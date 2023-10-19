​Появилась информация о состоянии Киммиха, Упамекано и Мазрауи

Пауза на матчи национальных сборных завершается, и на выходных возобновляются соревнования в национальных лигах. «Бавария» в настоящий момент готовится к гостевому поединку против «Майнца». В четверг появилась информация о состоянии нескольких игроков мюнхенской команды, у которых имелись или имеются проблемы со здоровьем.

Как сообщает Bayern & Germany, Йозуа Киммих в четверг 45 минут тренировался с командой, после чего проводил беговую работу. Нуссаир Мазрауи тренировался индивидуально. Что до Дайо Упамекано, то он возобновил беговые тренировки после полученной недавно травмы.