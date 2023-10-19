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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нагельсманн поведал, как отреагировал Нойер на лишение капитанской повязки

19 Октября 2023 • 01:39 Комментировать

Как стало известно в среду, Мануэлю Нойеру, голкиперу «Баварии», не будет возвращена капитанская повязка в немецкой сборной - даже после его возвращения после долгого отсутствия из-за травмы. Так пояснил наставник немецкой сборной Юлиан Нагельсманн, который уже тренировал Нойера на клубном уровне в пролом сезоне, и, надо заметить, отношения их были совсем не безоблачными.

- Он принял это как настоящий профессионал, когда я сообщил ему об этом по телефону, - поведал журналистам Юлиан Нагельсманн, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн
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