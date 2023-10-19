​Нагельсманн поведал, как отреагировал Нойер на лишение капитанской повязки

Как стало известно в среду, Мануэлю Нойеру, голкиперу «Баварии», не будет возвращена капитанская повязка в немецкой сборной - даже после его возвращения после долгого отсутствия из-за травмы. Так пояснил наставник немецкой сборной Юлиан Нагельсманн, который уже тренировал Нойера на клубном уровне в пролом сезоне, и, надо заметить, отношения их были совсем не безоблачными.

- Он принял это как настоящий профессионал, когда я сообщил ему об этом по телефону, - поведал журналистам Юлиан Нагельсманн, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.