Кейн и Мусиала — самые дорогие футболисты Бундеслиги

Форвард «Баварии» Гарри Кейн и полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала возглавили рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Германии.

Сегодня, 18 октября, портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Бундеслиги. Ранее Мусиала, оцениваясь в 110 миллионов евро, был единоличным лидером по этому показателю. Однако теперь его догнал Кейн — новая цена футболиста составила 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи. На счету Кейна девять голов и пять ассистов в десяти играх за «Баварию».

После семи туров мюнхенцы находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 17 очков.