Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане стал лучшим футболистом команды по итогам минувшего месяца.

В голосовании среди болельщиков Сане набрал 39% и опередил форвардов Матиса Теля и Гарри Кейна. За Теля отдали свои голоса 23% болельщиков, за Кейна — 13%.

В сентябре 27-летний Сане принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча.

На данный момент «Бавария» располагается на третьей позиции в чемпионате Германии, сумев набрать 17 очков в семи матчах.

В восьмом туре мюнхенцы на выезде сыграют с «Майнцем». Встреча запланирована на 21 октября, начало — в 19:30 по мск.