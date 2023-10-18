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Сане — лучший игрок «Баварии» в сентябре официально

18 Октября 2023 • 20:50 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане стал лучшим футболистом команды по итогам минувшего месяца.

В голосовании среди болельщиков Сане набрал 39% и опередил форвардов Матиса Теля и Гарри Кейна. За Теля отдали свои голоса 23% болельщиков, за Кейна — 13%.

В сентябре 27-летний Сане принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча.

На данный момент «Бавария» располагается на третьей позиции в чемпионате Германии, сумев набрать 17 очков в семи матчах.

В восьмом туре мюнхенцы на выезде сыграют с «Майнцем». Встреча запланирована на 21 октября, начало — в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Лерой Сане Матис Тель
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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