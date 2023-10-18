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Нойер готов сыграть в предстоящем матче Бундеслиги

18 Октября 2023 • 20:41 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер готов вернуться на поле в предстоящем матче чемпионата Германии.

По информации журналиста Kicker Георг Хольцнер, медицинский штаб «Баварии» окончательно допустил 37-летнего футболиста к участию в матчах. Сообщается, что теперь решение о возвращении Нойера на поле зависит от наставника мюнхенцев Томаса Тухеля.

Напомним, Нойер пропустил практически год из-за травмы ноги, которую он получил во время своего отпуска.

После семи туров «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре подопечные Тухеля сыграют с «Майнцем». Игра пройдет 21 октября и начнется в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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