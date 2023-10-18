Еврейский «Маккаби» из Берлина возобновил свои матчи под усиленным присмотром полиции

«Под дулами автоматов, выданных чтобы не отобрали пистолеты» - в Германии, где очень много мусульманского населения и выходцев, очень серьезно восприняли события на Ближнем Востоке и первоначально запретили всем без исключения командам, собранных из евреев, выступать в каких бы там ни было матчах.

Но сейчас еврейский «Маккаби» из Берлина возвращается на поле - правда, под усиленной охраной. Команда уже сыграла матч в рамках любительского кубка Берлина, выиграв со счетом 4:1 у «Берлин Штрелау», а за порядком и потенциальными атаками на игроков «Маккаби» наблюдали не менее полусотни полицаев.

Для любительского футбола - очень внушительная цифра.