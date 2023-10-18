Отношения Тухеля и Хёнеса испортились за лето, стала известна причина

У главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля испортились отношения с одним из членов руководства в лице Ули Хёнеса. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, причина конфликта стала зарождаться летом.

Отмечается, что в прошлом сезоне Хёнес был одним из главных защитников Тухеля, когда остальные члены руководства обвиняли Томаса в плохих результатах команды. Тем не менее, когда летом Томас в открытую начал говорить о потребности клуба в новом опорнике, отношение Ули к тренеру резко изменилось. Хёнес не думал, что «Бавария» сильно нуждается в новой «шестёрке» и был раздражён тем, насколько часто тренер говорил о своих требованиях при общении с прессой.

Напомним, после первых семи туров Бундеслиги «Бавария» под руководством Тухеля располагается на третьем месте в турнирной таблице.