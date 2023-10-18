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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих считает, что его следующий контракт будет важнейшим в карьере

18 Октября 2023 • 11:49 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих хочет получить наиболее выгодные условия по новому контракту. Журналист Тоби Альтшуль отмечает, что немец считает своё следующее соглашение самым важным в карьере.

Киммиху сейчас 28 лет, поэтому футболист понимает, что следующий контракт даст ему последнюю возможность зарабатывать много денег, ведь игрокам за 30 не платят большую зарплату.

Источник отмечает, что Киммих до сих пор остаётся без агента. В этом сезоне Йозуа провёл 7 матчей в немецкой Бундеслиге, где записал на свой актив 3 результативные передачи. Контракт футболиста с мюнхенцами истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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