Нойеру придётся бороться за место в основе сборной Германии после возвращения

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер не будет первым номером команды после возвращения в строй. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, вратарю мюнхенской «Баварии» придётся бороться за своё место в стартовом составе «бундестим».

Напомним, при отсутствии Нойера первым номером сборной Германии ожидаемо стал вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. Источник сообщает, что Нагельсманн доволен своим основным голкипером и не намерен просто так возвращать Нойеру место в старте.

Ранее Нагельсманн также объявил о том, что Нойер больше не будет капитаном сборной Германии.