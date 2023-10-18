«Барселона» не сможет побороться за Вирца

Каталонская «Барселона» вряд ли сможет принять участие в борьбе за полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» не могут себе позволить потягаться с другими клубами в финансовом плане.

Источник добавляет, что «Барселона» надеялась на решение Вирца остаться в «Байере» ещё на один сезон и покинуть команду летом 2025 года. Тем не менее, немец планирует уйти уже ближайшим летом.

Среди претендентов на Вирца в данный момент числится мюнхенская «Бавария», которая готова выложить за одного из самых перспективных полузащитников Германии 85 миллионов евро.