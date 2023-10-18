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​Бывший спортивный директор «Баварии»: «Ван Галь заставлял игроков плакать»

18 Октября 2023 • 01:48 Комментировать

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристиан Нерлингер вспомнил период своей работы в клубе, который совпал с периодом нахождения у его руля нидерландского специалиста Луи ван Галя. Он, по словам Нерлингера, запомнился прежде всего своей жесткостью и прямотой в общении с игроками - некоторых ван Галь даже доводил до слез.

- Ван Галь был очень прям и жесток в своих оценках. Нет, он не оскорблял, не унижал, но говорил так, что некоторые игроки потом плакали, это факт. Каждый неудачный пас потом припоминался тренером, и дошло до того, что игроки вообще ничего не хотели предпринимать на поле, чтобы не подвергаться тренерской вивисекции, - цитирует слова Нерлингера Bild.

Нидерландский специалист тренировал «Баварию» с 2009 по 2011 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Луи Ван Галь Кристиан Нерлингер
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