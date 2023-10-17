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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» отстранил вингера за поддержку Палестины официально

17 Октября 2023 • 20:55 Комментировать (1)
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Клуб немецкой Бундеслиги «Майнц» отстранил 28-летнего вингера Анвара Эль-Гази за то, что тот в соцсетях поддержал Палестину в новом витке палестино-израильского конфликта. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

В своём заявлении немецкий клуб отметил, что не приемлет такие политические высказывания от своего игрока. Эль-Гази в своём посте намекал на то, что Израиля как государства не должно существовать.

Эль-Гази пополнил «Майнц» лишь перед началом текущего сезона, в трёх сыгранных в чемпионате Германии матчах за клуб он отметился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Анвар Эль-Гази
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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Вайнах 06
17 Октября 2023 в 21:03
То есть любые слова об уничтожении Палестины и палестинцев этими лицемерами принимаются с радостью, а за слова поддержки в адрес терроризируемых в течение 75 лет палестинцев, сразу в бан кидают. Немцы такие терпилы чесслово. Их раком поставили придуманным специально для этого холокостом, чтобы до скончания времен сидеть у них на шее, так эти дураки этому еще и рады.
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