Клуб немецкой Бундеслиги «Майнц» отстранил 28-летнего вингера Анвара Эль-Гази за то, что тот в соцсетях поддержал Палестину в новом витке палестино-израильского конфликта. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

В своём заявлении немецкий клуб отметил, что не приемлет такие политические высказывания от своего игрока. Эль-Гази в своём посте намекал на то, что Израиля как государства не должно существовать.

Эль-Гази пополнил «Майнц» лишь перед началом текущего сезона, в трёх сыгранных в чемпионате Германии матчах за клуб он отметился одним ассистом.