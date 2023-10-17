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Гётце: «Мюллер смог адаптироваться к современному футболу»

17 Октября 2023 • 15:57 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце поделился комментарием о своём бывшем одноклубнике Томасе Мюллере, который выступает за «Баварию».

«Когда мы видим, как долго он играет на высоком уровне, чего он достиг, сколько международных матчей он провел — это все говорит само за себя о его качествах. Он смог адаптироваться к современному футболу, который стал более скоростным и физическим», — приводит слова Гётце RTL.

34-летний Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2009 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах и стал автором трех результативных передач. Действующий контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Томас Мюллер Марио Гётце
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