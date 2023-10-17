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Гётце: Рибери — лучший, с кем я играл

17 Октября 2023 • 15:50 Комментировать
Хоффенхайм
...
Айнтрахт Фр
21.10 16:30

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце ответил на вопрос о лучшем футболисте, с которым он играл.

«Для меня это был Франк Рибери. Тогда он был в тройке претендентов на «Золотой мяч» вместе с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Рибери был одним из лучших», — приводит слова Гётце RTL.

Напомним, Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год. В октябре прошлого года француз завершил карьеру игрока и перешел на административную должность в итальянской «Салернитане».

За мюнхенский клуб Рибери провел 425 матчей во всех турнирах, забил 124 гола и записал на свой счет 182 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Айнтрахт Франкфурт Марио Гётце
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