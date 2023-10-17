​«Реалу» тоже интересен топ-игрок «Баварии»

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала привлекает внимание многих европейских топ-клубов. Как сообщает на своих страницах Sport Bild, побороться за талантливого футболиста может и мадридский «Реал».

Ранее в прессе появилась информация о том, что Мусиала приостановил переговоры с «Баварией» о новом контракте. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Джамалу Мусиале 20 лет, но его уже относят к числу топовых футболистов. Авторитетный портал Transfermarkt неслучайно оценивает этого игрока в 110 миллионов евро.

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