Мусиала приостановил переговоры с «Баварией»

Форвард мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала принял решение приостановить переговоры с руководством клуба о пролонгации сотрудничества. По данным Bild, игрок не уверен, что в будущем станет ключевым футболистом команды.

Мусиала решил посмотреть, как будет развиваться в дальнейшем мюнхенский проект и затем примет окончательно решение о своем будущем.

Срок действующего трудового договора между Джамалом и «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Нападающий является одним из самых дорогих игроков команды, его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

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