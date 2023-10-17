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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Баварии» интересен игрок сборной Украины

17 Октября 2023 • 13:52 Комментировать

«Бавария» изучает трансферный рынок в поиске вариантов по усилению состава на будущие окна. Как сообщает Bild, в сфере интересов мюнхенского гранда находится атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков.

25-летний Цыганков является воспитанником киевского «Динамо», с января футболист выступает в Испании за «Жирону». Там он оставляет о себе хорошие впечатления, и интерес «Баварии» это подтверждает.

Отмечается, что «Жирона» будет требовать за Цыганкова не менее 30 миллионов евро. Впрочем, «Бавария» на испанский клуб пока что не выходила.

Стоит сказать, что украинское «Динамо» получит 50% от суммы следующего трансфера Цыганкова.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жирона Виктор Цыганков трансферы футбола - лето 2024
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