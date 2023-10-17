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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бонуччи грозит дисквалификация на полгода

17 Октября 2023 • 11:44 Комментировать

Известный итальянский защитник Леонардо Бонуччи может быть серьезно наказан по делу своего экс-одноклубника Николо Фаджоли, которого обвиняют в ставках на футбольные матчи.

Согласно информации La Repubblica, в результате расследования полиция установила, что Бонуччи был в курсе того, что Фаджоли принимал участие в нелегальном тотализаторе. Однако Леонардо не сообщил данную информацию. За это ему грозит длительная дисквалификация сроком на шесть месяцев.

В настоящий момент Бонуччи является игроком берлинского «Униона». 36-летний защитник присоединился к немецкому клубу в летнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Бонуччи Унион Берлин Николо Фаджоли
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