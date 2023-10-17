Мюллер объяснил, почему передумал уходить из сборной Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вспомнил, как уже попрощался со сборной Германии.

Напомним, что футболист анонсировал уход из национальной команды сразу после вылета с чемпионата мира – 2022 в Катаре. Позднее 34-летний форвард пересмотрел своё решение.

«После неудачи на ЧМ-2022 было очень тяжело. Я знал, что в такие моменты в центре внимания оказываются те, кто давно в команде. Я не знал, будет ли моё интервью после матча с Коста-Рикой последним, поэтому воспользовался возможностью, чтобы попрощаться. Возможно, это было несколько эгоистично с моей стороны.

Затем я решил, что всегда буду доступен для сборной, пока играю в футбол и выхожу на поле в составе клуба», – цитирует Bayern & Germany Мюллера, вызванного на октябрьские матчи сборной Германии.