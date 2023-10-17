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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн рассказал, останется ли Гюндоган капитаном сборной после возвращения Нойера

17 Октября 2023 • 01:22 Комментировать
Мексика
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Германия
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18.10 03:00

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о том, кто будет капитаном команды.

Голкипер Мануэль Нойер, ранее носивший капитанскую повязку в сборной, отсутствует из-за травмы с конца прошлого года. 37-летний представитель «Баварии» близок к возвращению в строй, однако, по словам Нагельсманна, капитаном останется Гюндоган: «Илкай будет нашим капитаном, даже если вернётся Нойер. Очень важно сохранять преемственность и избегать постоянных перестановок. Я доволен положением дел», – цитирует Bayern & Germany тренера, высказавшегося в преддверии товарищеского матча со сборной Мексики.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сборная Германии Мануэль Нойер Илкай Гюндоган Юлиан Нагельсманн
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