Нагельсманн рассказал, останется ли Гюндоган капитаном сборной после возвращения Нойера

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о том, кто будет капитаном команды.

Голкипер Мануэль Нойер, ранее носивший капитанскую повязку в сборной, отсутствует из-за травмы с конца прошлого года. 37-летний представитель «Баварии» близок к возвращению в строй, однако, по словам Нагельсманна, капитаном останется Гюндоган: «Илкай будет нашим капитаном, даже если вернётся Нойер. Очень важно сохранять преемственность и избегать постоянных перестановок. Я доволен положением дел», – цитирует Bayern & Germany тренера, высказавшегося в преддверии товарищеского матча со сборной Мексики.