В «Байере» понимают, что вряд ли смогут удержать Вирца следующим летом

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц может сменить клуб по окончании сезона.

20-летний футболист давно играет ключевую роль в своей команде, поэтому его продажа считается лишь делом времени. Как сообщает журналист Керри Хау, в «Байере» осознают, что удержать Вирца следующим летом будет крайне трудно. Отмечается также, что руководство «фармацевтов» уже подыскивает замену молодому немцу. В числе претендентов на атакующего хавбека фигурируют гранды Ла Лиги и Английской премьер-лиги, а также мюнхенская «Бавария».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Флориана Вирца в 85 млн евро. В текущей кампании игрок отметился тремя голами и четырьмя ассистами в десяти матчах.