Сократис отказал клубу Ла Лиги в надежде на переход в «Баварию»

Центральный защитник Сократис Папастатопулос рассчитывает получить предложение от «Баварии».

35-летний футболист, пребывающий в статусе свободного агента, был близок к переходу в «Бетис», но в итоге отказал испанцам, поскольку наслышан об интересе «Баварии» и надеется получить предложение от мюнхенцев, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. Напомним, что гранд Бундеслиги испытывает серьёзные кадровые проблемы в центре обороны, в связи с чем ищет варианты усиления на рынке свободных агентов.

Сократис в прошлом выступал за «Милан», «Боруссию» Дортмунд, лондонский «Арсенал» и другие статусные клубы. С 2021 по 2023 год грек защищал цвета «Олимпиакоса».