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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сократис отказал клубу Ла Лиги в надежде на переход в «Баварию»

16 Октября 2023 • 21:05 Комментировать
Хетафе
...
Бетис
21.10 17:15

Центральный защитник Сократис Папастатопулос рассчитывает получить предложение от «Баварии».

35-летний футболист, пребывающий в статусе свободного агента, был близок к переходу в «Бетис», но в итоге отказал испанцам, поскольку наслышан об интересе «Баварии» и надеется получить предложение от мюнхенцев, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. Напомним, что гранд Бундеслиги испытывает серьёзные кадровые проблемы в центре обороны, в связи с чем ищет варианты усиления на рынке свободных агентов.

Сократис в прошлом выступал за «Милан», «Боруссию» Дортмунд, лондонский «Арсенал» и другие статусные клубы. С 2021 по 2023 год грек защищал цвета «Олимпиакоса».

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Бетис Бавария Сократис Папастатопулос трансферы футбола - лето 2023
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