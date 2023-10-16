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Коне хочет покинуть мёнхенгладбахскую «Боруссию» слухи

16 Октября 2023 • 20:52 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия М
22.10 16:30

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Куадио Коне может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как стало известно Sky Sports DE, «Боруссия» готова расстаться со своим футболистом уже в январе. По информации источника, клуб отпустит игрока, если за него предложат 40-45 миллионов евро. Сообщается, что сам Коне хочет сменить команду не позднее следующего лета.

22-летний француз выступает за «Боруссию» с 2021 года. В текущем сезоне Коне принял участие в двух матчах чемпионата Германии и не отметился голевыми действиями. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Куадио Коне трансферы футбола - зима 2024
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КЁЛЬН БОРУССИЯ М
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