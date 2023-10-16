Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Куадио Коне может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как стало известно Sky Sports DE, «Боруссия» готова расстаться со своим футболистом уже в январе. По информации источника, клуб отпустит игрока, если за него предложат 40-45 миллионов евро. Сообщается, что сам Коне хочет сменить команду не позднее следующего лета.

22-летний француз выступает за «Боруссию» с 2021 года. В текущем сезоне Коне принял участие в двух матчах чемпионата Германии и не отметился голевыми действиями. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до 2026 года.