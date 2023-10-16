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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на немецкого игрока с ценником 85 миллионов евро

16 Октября 2023 • 08:42 Комментировать

Перспективный немецкий полузащитник Флориан Вирц, права на которого принадлежат леверкузенскому «Байеру», может продолжить карьеру в другом немецком клубе.

Согласно информации Mundo Deportivo, в услугах 20-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Бундеслиги намерен побороться за игрока с каталонской «Барселоной», которая также проявляет интерес к Флориану.

Вирц играет за «фармацевтов» с лета 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

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