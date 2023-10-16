Фюллькруг забил 8 голов в первых 10 матчах за сборную Германии – второй результат за 45 лет

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг крайне результативен в матчах за сборную Германии.

30-летний футболист дебютировал за национальную команду менее года назад, но уже успел забить в её составе восемь голов, проведя десять поединков. Согласно сведениям Opta, лишь одному игроку за последние 45 лет удалось достичь ещё более впечатляющего показателя в сборной Германии – речь о Серже Гнабри, который отличился девять раз в десяти первых играх.

Напомним, что гол Никласа Фюллькруга помог команде Юлиана Нагельсманна обыграть сборную США в субботнем товарищеском матче (3:1).