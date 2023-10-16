Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вряд ли покинет клуб в обозримом будущем.

Действующий контракт 34-летнего игрока истекает по окончании текущего сезона, и в СМИ регулярно появляются слухи о возможном ухода ветерана. Согласно сведениям Kicker, в «Баварии» намерены продлить контракт Мюллера, несмотря на потерю постоянного места в стартовом составе. Немецкому форварду будет предложен договор, рассчитанный до середины 2025 года.

Томас Мюллер принял участие в восьми матчах мюнхенского гранда в текущем сезоне, трижды отметившись результативной передачей. В пяти случаях футболист появлялся на поле со скамейки запасных.