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В «Баварии» приняли решение по Мюллеру слухи

16 Октября 2023 • 01:22 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вряд ли покинет клуб в обозримом будущем.

Действующий контракт 34-летнего игрока истекает по окончании текущего сезона, и в СМИ регулярно появляются слухи о возможном ухода ветерана. Согласно сведениям Kicker, в «Баварии» намерены продлить контракт Мюллера, несмотря на потерю постоянного места в стартовом составе. Немецкому форварду будет предложен договор, рассчитанный до середины 2025 года.

Томас Мюллер принял участие в восьми матчах мюнхенского гранда в текущем сезоне, трижды отметившись результативной передачей. В пяти случаях футболист появлялся на поле со скамейки запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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