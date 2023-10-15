«Бавария» готова отпустить Чупо-Мотинга

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг в скором времени может покинуть клуб.

Значимость 34-летнего игрока для мюнхенцев снизилась после прихода Гарри Кейна. Кроме того, впечатляющую результативность показывает и юный Матис Тель, уже считающийся достойным дублёром звёздного англичанина. Согласно сведениям Kicker, в «Баварии» готовы расстаться с Чупо-Мотингом, причём произойти это может уже в январе. Контракт камерунца истекает по окончании сезона, и продажа в зимнее трансферное окно – последняя возможность для клуба получить прибыль от ухода форварда.

В активе Эрика Чупо-Мотинга два забитых мяча в девяти играх нынешней кампании.