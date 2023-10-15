Нойер намерен отыграть на высоком уровне ещё несколько лет

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассчитывает вновь стать ключевым игроком команды.

37-летний капитан мюнхенцев не играет из-за травмы с прошлого года. Как известно, долгожданное возвращение ветерана на поле должно состояться в скором времени. Кроме того, в «Баварии» планируют подписать с Нойером новый контракт. По данным журналиста Георга Хольцнера, переговоры пройдут до конца текущего года, а сам вратарь намерен отыграть на высоком уровне ещё несколько лет.

На счету Мануэля Нойера 488 сыгранных матчей за «Баварию» с момента перехода из «Шальке 04» перед началом сезона-2011/12. Действующий контракт немца истекает в середине следующего года.