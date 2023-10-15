Нагельсманн оценил свою работу в «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о периоде, проведённом в «Баварии».

36-летний специалист возглавлял мюнхенцев с июля 2021 по март 2023, после чего был отправлен в отставку. В сентябре наставник получил работе в сборной Германии, где сменил Ханса-Дитера Флика.

«У меня было достаточно времени, чтобы обдумать произошедшее в «Баварии». Я знаю, что совершил несколько ошибок, когда работал там, но также осознаю, что были и позитивные моменты. Тренерам, как и игрокам, важно совершенствоваться. Некоторые ошибки необходимы для дальнейшего роста, нужно лишь не повторять их раз за разом. Моя задача сейчас – делать всё хорошее, что я делал в «Баварии», но избежать прежних ошибок», – цитирует ESPN Нагельсманна.