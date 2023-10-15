53-летний датчанин Джесс Торуп стал новым главным тренером «Аугсбурга». Об этом сообщает пресс-служба немецкого коллектива. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее Торуп возглавлял «Копенгаген», «Генк», «Гент» и другие команды.

Напомним, 9 октября «Аугсбург» уволил Энрико Маассена с должности наставника. Отметим, что тренер возглавлял команду с лета прошлого года. Стоит сказать, что Маассена был сильно разочарован решением руководства. По мнению специалиста, он мог исправить положение команды.

После семи туров «Аугсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе всего пять зачетных баллов.