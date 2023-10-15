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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» нашёл усиление в Германии

15 Октября 2023 • 10:35 Комментировать

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Куадио Коне имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Согласно сведениям источника, заполучить игрока в свои ряды хочет туринский «Ювентус». «Старая синьора» готова побороться за футболиста с мюнхенской «Баварией», которая также заинтересована в подписании 22-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Куадио провел два поединка в чемпионате Германии, в которых не отметился голевыми действиями. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Мёнхенгладбах Куадио Коне трансферы футбола - зима 2024
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