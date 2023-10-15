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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на игрока «РБ Лейпцига»

15 Октября 2023 • 08:54 Комментировать

Защитник Кастелло Люкеба, который принадлежит «РБ Лейпцигу», может перебраться в другой немецкий клуб. По сообщениям журналистов Fichajes, в подписании игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».

Чемпион Бундеслиги проявляет активный интерес к Люкеба и готовится вступить в переговоры с «быками». Напомним, что защитник перешел в клуб из Лейпцига минувшим летом. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Люкеба провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Кастелло Люкеба трансферы футбола - зима 2024
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