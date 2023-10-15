«Бавария» нацелилась на игрока «РБ Лейпцига»

Защитник Кастелло Люкеба, который принадлежит «РБ Лейпцигу», может перебраться в другой немецкий клуб. По сообщениям журналистов Fichajes, в подписании игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».

Чемпион Бундеслиги проявляет активный интерес к Люкеба и готовится вступить в переговоры с «быками». Напомним, что защитник перешел в клуб из Лейпцига минувшим летом. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Люкеба провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.