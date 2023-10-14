Агент Лунёва: «В «Байере» спрашивают от Андрее – скидываю в ответ нарезку его сейвов»

Андрей Смирнов, агент российского голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва рассказал, что его клиентом интересуются в его бывшем клубе.

«В Леверкузене не забывают про Андрея. Симон Рольфес, спортивный директор, о нём спрашивал – скинул ему нарезку сейвов», - делится агент с Legalbet.

Напомним, Лунёв с 2021 по 2023 годы защищал цвета «Байера», однако практически не играл в составе немецкого клуба. С этого сезона россиянин выступает в составе азербайджанского «Карабаха». Что любопытно, совсем скоро «Карабах» дважды сыграет против «фармацевтов» в Лиге Европы, команды оказались в одной группе.