Игроки «Баварии» недовольны главным тренером мюнхенской команды Томасом Тухелем, об этом в социальной сети сообщили журналисты Филипп Кесслер и Мануэль Бонке

По данным источников, некоторые футболисты раздражены действиями 50-летнего специалиста, которые, по их мнению, не влияют на команду, и её развитие практически остановилось. Также сообщается, что Тухель мало общается с игроками, так не любит проводить индивидуальные беседы, в основном это делают его ассистенты.

Мюнхенский клуб после семи проведенных туров Бундеслиги занимает третье место в место в турнирной таблице с 17 очками в активе.