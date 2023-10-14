Анри оценил игру форварда «Баварии» Теля

Главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре нападающего мюнхенской «Баварии» Матиса Теля.

Анри отметил, что форвард делает невероятные вещи, к тому его появление на поле всегда заметно, ведь он всегда играет лицом к вратарю.

«И даже если его выпускают только на минуту, он успевает создать два момента. Это нельзя недооценивать. Конечно, ему ещё есть над чем поработать: над игрой спиной к воротам, над контролем мяча», - приводит слова Анри TalkSPORT.

В текущем сезоне 18-летний футболист принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.