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Анри оценил игру форварда «Баварии» Теля

14 Октября 2023 • 22:03 Комментировать

Главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре нападающего мюнхенской «Баварии» Матиса Теля.

Анри отметил, что форвард делает невероятные вещи, к тому его появление на поле всегда заметно, ведь он всегда играет лицом к вратарю.

«И даже если его выпускают только на минуту, он успевает создать два момента. Это нельзя недооценивать. Конечно, ему ещё есть над чем поработать: над игрой спиной к воротам, над контролем мяча», - приводит слова Анри TalkSPORT. 

В текущем сезоне 18-летний футболист принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Тьерри Анри Матис Тель
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