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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Барселона» может купить игрока с ценником в 100 млн евро слухи

14 Октября 2023 • 20:36 Комментировать

«Барселона» строит планы по усилению состава на будущие трансферные окна. Как сообщает TodoFichajes, на радаре каталонского гранда находится атакующий полузащитник Флориан Вирц из «Байера».

Интерес к Вирцу проявляют многие гранды, но игрок ранее говорил, что болеет за «Барселону», и это может помочь каталонскому клубу осуществить сделку. В действующем контракте Флориана в Леверкузене прописана опция возможного выкупа за 100 миллионов евро.

Флориану Вирцу 20 лет. За первую команду «Байера» полузащитник провёл 113 матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов и 34 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Флориан Вирц Байер трансферы футбола - зима 2024
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