«Барселона» строит планы по усилению состава на будущие трансферные окна. Как сообщает TodoFichajes, на радаре каталонского гранда находится атакующий полузащитник Флориан Вирц из «Байера».

Интерес к Вирцу проявляют многие гранды, но игрок ранее говорил, что болеет за «Барселону», и это может помочь каталонскому клубу осуществить сделку. В действующем контракте Флориана в Леверкузене прописана опция возможного выкупа за 100 миллионов евро.

Флориану Вирцу 20 лет. За первую команду «Байера» полузащитник провёл 113 матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов и 34 результативных паса на партнёров.