Мюнхенская «Бавария» начала переговоры о новом контракте с одним из своих игроков атаки – Лероем Сане. Об этом сообщает британский Football Insider, ссылаясь на свои источники.

Портал отмечает, что ускорил начало диалога между мюнхенским грандом и футболистом интерес от «Ливерпуля». «Красные», в том числе главный тренер клуба Юрген Клопп являются поклонниками таланта 27-летнего футболиста.

Напомним, что текущий контракт связывает Сане с «Баварией» до окончания следующего футбольного сезона. В сезоне текущем Сане демонстрирует прекрасную игру, в его активе – уже семь голов в 11 матчах за «Баварию» во всех официальных турнирах.

«Бавария» намерена продлить контракт Сане до 2028 года