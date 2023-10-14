Зоммер: «Мне было некомфортно в «Баварии»

Бывший вратарь «Баварии» Янн Зоммер, ныне выступающий за «Интер», рассказал, что ему было непросто в мюнхенском клубе.

«Не буду скрывать, мне было немного некомфортно в «Баварии». Это точно оставляет след. Критика — часть моей работы, я могу с этим жить, но когда это просто необоснованные слова, то становится сложнее. Я сам могу понять, хорошо ли я сыграл или нет, но я не против других мнений», — приводит слова голкипера Bayern & Germany.

Зоммер выступал за «Баварию» с января по август 2023 года, а минувшим летом перебрался в «Интер».

В составе мюнхенцев 34-летний швейцарец принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, пропустил 31 гол и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.