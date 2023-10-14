Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

WhoScored опубликовал символическую сборную Бундеслиги по итогам семи туров

14 Октября 2023 • 14:50 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Статистический портал WhoScored обнародовал список из 11 лучших футболистов чемпионата Германии на данный момент.

В символической сборной оказалось сразу четыре игрока из «Байера», три из «Штутгарта», два из «Баварии» и по одному из «РБ Лейпцига» и «Хоффенхайма».

Полностью сборная выглядит следующим образом (в скобках указан клуб и средняя оценка футболистов за семь туров): Бауманн («Хоффенхайм», 7.13), Штенцель («Штутгарт», 7.21), Мин Джэ («Бавария», 7.16), Симакан («РБ Лейпциг», 7.14), Гримальдо («Байер», 7.64), Сане («Бавария», 8.34), Паласиос («Байер», 7.55), Хофманн («Байер», 7.91), Фюрих («Штутгарт», 7.56), Гирасси («Штутгарт», 8.80), Бонифасе («Байер», 8.26).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хоффенхайм Оливер Бауманн Йонас Хофманн РБ Лейпциг Алехандро Гримальдо Лерой Сане Серу Гирасси Мохамед Симакан Ким Мин Джэ Штутгарт Виктор Бонифасе Паскаль Штенцель Эсекиэль Паласиос Крис Фюрих
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЙНЦ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
15:34 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «Мне было некомфортно в «Баварии»
14:50 · Германия. Бундеслига
WhoScored опубликовал символическую сборную Бундеслиги по итогам семи туров
14:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» надеется, что де Лигт сыграет с «Майнцем»
12:49 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «У нас с Вирцем хорошее взаимопонимание»
12:35 · Германия. Бундеслига
«Барселона» продолжает активно следить за Симонсом
12:18 · Германия. Бундеслига
Агент Лунёва высказался о возможном возвращении вратаря в Бундеслигу
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» нацелились на игрока сборной Испании
10:03 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мусиала сыграет большую роль на Евро-2024»
02:37 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «Честно говоря, я не думал, что проведу в «Баварии» всего полгода»
01:45 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс: «Я счастлив в «РБ Лейпциге»
13 Октября
22:24 · Германия. Бундеслига
​«Ювентус» может купить хавбека «Баварии» слухи
22:05 · Германия. Бундеслига
​«Реал» может подписать игрока «Баварии» слухи
20:30 · Германия. Бундеслига
Тухель может пригласить в «Баварию» экс-защитника «Арсенала» слухи
17:40 · Германия. Бундеслига
Продление контракта с Сане — приоритетная цель «Баварии» слухи
17:35 · Германия. Бундеслига
​В Саудовской Аравии не исключают трансфер Мюллера
Все новости
Рекомендуем