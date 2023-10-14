WhoScored опубликовал символическую сборную Бундеслиги по итогам семи туров

Статистический портал WhoScored обнародовал список из 11 лучших футболистов чемпионата Германии на данный момент.

В символической сборной оказалось сразу четыре игрока из «Байера», три из «Штутгарта», два из «Баварии» и по одному из «РБ Лейпцига» и «Хоффенхайма».

Полностью сборная выглядит следующим образом (в скобках указан клуб и средняя оценка футболистов за семь туров): Бауманн («Хоффенхайм», 7.13), Штенцель («Штутгарт», 7.21), Мин Джэ («Бавария», 7.16), Симакан («РБ Лейпциг», 7.14), Гримальдо («Байер», 7.64), Сане («Бавария», 8.34), Паласиос («Байер», 7.55), Хофманн («Байер», 7.91), Фюрих («Штутгарт», 7.56), Гирасси («Штутгарт», 8.80), Бонифасе («Байер», 8.26).