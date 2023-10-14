«Бавария» надеется, что де Лигт сыграет с «Майнцем»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт и нападающий команды Серж Гнабри продолжают работать над своим возвращением в строй.

Bild утверждает, что в субботу, 14 октября, оба футболиста активно занимались на тренировке «Баварии». По данным источника, в клубе очень надеются, что де Лигт сможет вернуться в общую группу уже на следующей неделе и будет готов принять участие в матче с «Майнцем», который пройдет после паузы на игры сборных.

Встреча восьмого тура чемпионата Германии «Майнц» - «Бавария» запланирована на 21 октября. Поединок должен будет стартовать в 19:30 по московскому времени.