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«Бавария» надеется, что де Лигт сыграет с «Майнцем»

14 Октября 2023 • 14:05 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт и нападающий команды Серж Гнабри продолжают работать над своим возвращением в строй.

Bild утверждает, что в субботу, 14 октября, оба футболиста активно занимались на тренировке «Баварии». По данным источника, в клубе очень надеются, что де Лигт сможет вернуться в общую группу уже на следующей неделе и будет готов принять участие в матче с «Майнцем», который пройдет после паузы на игры сборных.

Встреча восьмого тура чемпионата Германии «Майнц» - «Бавария» запланирована на 21 октября. Поединок должен будет стартовать в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Майнц Серж Гнабри Маттейс де Лигт
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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