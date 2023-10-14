Мусиала: «У нас с Вирцем хорошее взаимопонимание»

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала поделился впечатлениями от игры с Флорианом Вирцем.

«Мы всегда веселимся на поле. Мы вместе отлично комбинируем и всегда смотрим друг на друга. Нам обоим просто нравится играть друг с другом», – сказал Мусиала на пресс-конференции сборной Германии.

Напомним, Мусиала на клубном уровне выступает за мюнхенскую «Баварию», тогда как Вирц защищает цвета леверкузенского «Байера». Флориана не раз связывали с переходом в «Баварию». Вполне вероятно, что трансфер немца в стан нынешнего чемпиона Германии состоится ближайшим летом, но Вирц в то же время интересен и зарубежным топ-клубам.