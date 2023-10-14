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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» продолжает активно следить за Симонсом

14 Октября 2023 • 12:35 Комментировать
Дармштадт
...
РБ Лейпциг
21.10 16:30

Каталонская «Барселона» продолжает активно следить за своим воспитанником Хави Симонсом, который ныне принадлежит «ПСЖ». Напомним, в этом сезоне нидерландец выступает на правах аренды за «РБ Лейпциг».

По информации от издания Sport, руководство «Барселоны» по-прежнему следит за Симонсом и не исключает потенциальное возвращение футболиста на «Камп Ноу».

Так как права на Симонса принадлежат «ПСЖ», «Барселоне» придётся иметь дело именно с французского командой, если «сине-гранатовые» захотят приобрести Хави. На счету нидерландца в этом сезоне три гола и четыре ассиста в семи матчах немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс
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ДАРМШТАДТ РБ ЛЕЙПЦИГ
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