Агент Лунёва высказался о возможном возвращении вратаря в Бундеслигу

Антон Смирнов, агент голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в немецкий чемпионат.

«Есть ли шанс, что Андрей вернется в Бундеслигу? Все предложения должны поступать в клуб. У Андрея контракт с «Карабахом». Говорить о каких-то предложениях сейчас некорректно», — заявил Смирнов Legalbet.

Агент отметил, что сейчас «Карабаху» нужно выйти в плей-офф Лиги Европы, такой результат станет большим успехом для Азербайджана.

Напомним, Лунёв выступал за немецкий «Байер» с 2021 по 2023 год, а минувшим летом перебрался в «Карабах».

26 октября «Карабах» на выезде сыграет с «Байером» в третьем туре группового этапа Лиги Европы, начало — в 22:00 по мск.