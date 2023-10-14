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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Лунёва высказался о возможном возвращении вратаря в Бундеслигу

14 Октября 2023 • 12:18 Комментировать

Антон Смирнов, агент голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в немецкий чемпионат.

«Есть ли шанс, что Андрей вернется в Бундеслигу? Все предложения должны поступать в клуб. У Андрея контракт с «Карабахом». Говорить о каких-то предложениях сейчас некорректно», — заявил Смирнов Legalbet.

Агент отметил, что сейчас «Карабаху» нужно выйти в плей-офф Лиги Европы, такой результат станет большим успехом для Азербайджана.

Напомним, Лунёв выступал за немецкий «Байер» с 2021 по 2023 год, а минувшим летом перебрался в «Карабах».

26 октября «Карабах» на выезде сыграет с «Байером» в третьем туре группового этапа Лиги Европы, начало — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв Антон Смирнов Байер
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