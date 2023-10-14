Нагельсманн: «Мусиала сыграет большую роль на Евро-2024»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от выступлений полузащитника Джамала Мусиалы на домашнем Евро-2024, который состоится ближайшим летом.

«Мусиала сыграет большую роль на Евро-2024. Надежды болельщиков не должны на него негативно повлиять, он наоборот должен гордиться. Он должен сохранить ген уличного футболиста», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, Нагельсманн уже тренировал Мусиалу, когда возглавлял мюнхенскую «Баварию». Джамал в этом сезоне отметился в Бундеслиге одним ассистом в четырёх матчах.