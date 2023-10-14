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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Мусиала сыграет большую роль на Евро-2024»

14 Октября 2023 • 10:03 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от выступлений полузащитника Джамала Мусиалы на домашнем Евро-2024, который состоится ближайшим летом.

«Мусиала сыграет большую роль на Евро-2024. Надежды болельщиков не должны на него негативно повлиять, он наоборот должен гордиться. Он должен сохранить ген уличного футболиста», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, Нагельсманн уже тренировал Мусиалу, когда возглавлял мюнхенскую «Баварию». Джамал в этом сезоне отметился в Бундеслиге одним ассистом в четырёх матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала
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