Зоммер: «Честно говоря, я не думал, что проведу в «Баварии» всего полгода»

Голкипер миланского «Интера» Янн Зоммер поделился мыслями об уходе из «Баварии».

В январе швейцарец пополнил ряды мюнхенского гранда, перебравшись из «Боруссии» Мёнхенгладбах, а уже в августе был продан в «Интер».

«Этим летом происходило много всего. Сказать честно, переходя в «Баварию» зимой, я не думал, что проведу в клубе всего полгода. Мы с семьёй переезжали в Мюнхен, рассчитывая обосноваться там на долгое время, хотя я предполагал, что такое может произойти после выздоровления Нойера. В «Интере» я могу на несколько лет стать основным вратарём, что, конечно, было важно при выборе», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Зоммера.