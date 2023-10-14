Хави Симонс: «Я счастлив в «РБ Лейпциге»

Полузащитник Хави Симонс, арендованный «РБ Лейпцигом» у «Пари Сен-Жермен», вновь ответил на вопрос о своём будущем.

20-летний игрок показывает уверенную игру в Германии, в связи с чем в прессе появляется всё больше различных слухов о его будущем. Аренда нидерландца рассчитана до конца сезона.

«Мой будущее в «ПСЖ»? Я счастлив в «РБ Лейпциге», это захватывающий сезон», – заявил Симонс, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо, после матча со сборной Франции (1:2).

Хави Симонс отметился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами в 11 поединках за «РБ Лейпциг». По слухам, интерес к футболисту проявляют представители Английской премьер-лиги.