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Хави Симонс: «Я счастлив в «РБ Лейпциге»

14 Октября 2023 • 01:45 Комментировать
Дармштадт
...
РБ Лейпциг
21.10 16:30

Полузащитник Хави Симонс, арендованный «РБ Лейпцигом» у «Пари Сен-Жермен», вновь ответил на вопрос о своём будущем.

20-летний игрок показывает уверенную игру в Германии, в связи с чем в прессе появляется всё больше различных слухов о его будущем. Аренда нидерландца рассчитана до конца сезона.

«Мой будущее в «ПСЖ»? Я счастлив в «РБ Лейпциге», это захватывающий сезон», – заявил Симонс, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо, после матча со сборной Франции (1:2).

Хави Симонс отметился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами в 11 поединках за «РБ Лейпциг». По слухам, интерес к футболисту проявляют представители Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс сборная Нидерландов
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ДАРМШТАДТ РБ ЛЕЙПЦИГ
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